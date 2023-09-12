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Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч после посадки в поле

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч после посадки в поле

12 сентября 2023, 07:51
Фото: Уральские авиалинии
Пассажирам рейса «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Омск и приземлился в пшеничном поле, будет выплачено по 100 тысяч рублей компенсации. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Скуратов.
Договорились со страховой компанией. Каждому будет выплачено 100 000 рублей. Ну, как компенсацию за испуг, скажем, так. Мы это делали и при посадке предыдущего самолёта. Полагаю, что пассажиры все здоровы. Все будут доставлены до места, до своего аэропорта вместе с багажом. А дальше будут работать. государственная комиссия, международный авиационный комитет. Естественно, следственный комитет, прокуратура, — заявил Скуратов.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку 12 сентября на пшеничном поле под Новосибирском. Причиной стал отказ гидросистемы самолета.

Скуратов объяснил ситуацию с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»
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#Происшествия#Пассажиры#Самолет#Уральские авиалинии#Выплаты#Посадка#Ирина Кирилова#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
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