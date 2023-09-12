Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч после посадки в поле

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Договорились со страховой компанией. Каждому будет выплачено 100 000 рублей. Ну, как компенсацию за испуг, скажем, так. Мы это делали и при посадке предыдущего самолёта. Полагаю, что пассажиры все здоровы. Все будут доставлены до места, до своего аэропорта вместе с багажом. А дальше будут работать. государственная комиссия, международный авиационный комитет. Естественно, следственный комитет, прокуратура, — заявил Скуратов.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку 12 сентября на пшеничном поле под Новосибирском. Причиной стал отказ гидросистемы самолета.