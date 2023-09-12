Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» обратились за помощью после посадки в поле

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
У одного из пассажиров поднялось давление. Также к медикам, которые дежурят возле временного размещения, обратились еще четверо человек, рассказали в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
Напомним, утром 12 сентября 2023 года самолет, курсировавший из Сочи в Омск, приземлился в поле в Новосибирской области из-за того, что перестала работать гидросистема.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.