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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» обратились за помощью после посадки в поле

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» обратились за помощью после посадки в поле

12 сентября 2023, 06:41
Фото: 1MI
Несколько пассажиров самолета, который сделал экстренную посадку в Новосибирской области, обратились за медицинской помощью.

У одного из пассажиров поднялось давление. Также к медикам, которые дежурят возле временного размещения, обратились еще четверо человек, рассказали в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Напомним, утром 12 сентября 2023 года самолет, курсировавший из Сочи в Омск, приземлился в поле в Новосибирской области из-за того, что перестала работать гидросистема.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки в поле рейса «Уральских авиалиний»
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#Происшествия#Уголовное дело#Врачи#Пассажиры#Самолет#ЧП#Медицинская помощь#Экстренная посадка#Медпомощь#Елизавета Зиборова#Инцидент#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле#Гидросистема
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