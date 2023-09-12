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Пассажиры «Уральских авиалиний» рассказали подробности посадки в поле

Пассажиры «Уральских авиалиний» рассказали подробности посадки в поле

12 сентября 2023, 08:57
Фото: Скриншот видео МЧС по Новосибирской области
Пассажиры, находившиеся на борту лайнера «Уральских авиалиний», рассказали подробности посадки воздушного судна в пшеничном поле под Новосибирском.

Самолет летел из Сочи в Омск. Пилот принял решение о совершении экстренной посадке. На борту находились 170 человек, среди них 23 ребенка. Они самостоятельно эвакуировались из самолета, все сильно испугались, пишет «КП-Екатеринбург».

Мы еще не поняли, что случилось. Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск. Так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные, — рассказала пассажирка Мария.

Предварительно известно, что пилот принял решение об экстренной посадке, потому что у самолета выявилась поломка гидросистемы. Судно не получило повреждений, также не было возгорания.

Пассажиры направлены в пункт временного размещения. Всем им заплатят по 100 тысяч рублей. На месте работают экстренные службы.

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