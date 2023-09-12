Пассажиры «Уральских авиалиний» рассказали подробности посадки в поле

Самолет летел из Сочи в Омск. Пилот принял решение о совершении экстренной посадке. На борту находились 170 человек, среди них 23 ребенка. Они самостоятельно эвакуировались из самолета, все сильно испугались, пишет «КП-Екатеринбург».