Пешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассе

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
По предварительной информации, водитель, ехавший из Тюмени в Екатеринбург, сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя поблизости был пешеходный переход. После наезда автомобилист уехал с места аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД «Заречный».
Через некоторое время лежавшего на дороге заметил очевидец и, позвонив в 112, включил фонарик, чтобы другие водители заметили тело и не проехали по нему.
В этот момент водитель BMW, ехавший по трассе, поздно заметил пешехода, который лежал на проезжей части. Он нажал на тормоз, но избежать наезда не получилось. Пострадавший скончался на месте происшествия.
В ГИБДД проводят проверку и ищут водителя, который сбил погибшего мужчину и скрылся с места ДТП. Также неизвестного просят самостоятельно прийти в полицию и дать объяснения.
Напомним, 10 сентября 2023 года под Екатеринбургом автомобилист скончался после столкновения с грузовиком «КАМАЗ».