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Пешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассе

Пешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассе

12 сентября 2023, 04:58
Фото: ГИБДД «Заречный»
Пешеход скончался после наезда на него автомобиля, а сбивший его водитель уехал с места происшествия. ДТП произошло на Тюменской трассе ночью 12 сентября 2023 года.

По предварительной информации, водитель, ехавший из Тюмени в Екатеринбург, сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя поблизости был пешеходный переход. После наезда автомобилист уехал с места аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД «Заречный».

Фото: ГИБДД «Заречный»

Через некоторое время лежавшего на дороге заметил очевидец и, позвонив в 112, включил фонарик, чтобы другие водители заметили тело и не проехали по нему.

В этот момент водитель BMW, ехавший по трассе, поздно заметил пешехода, который лежал на проезжей части. Он нажал на тормоз, но избежать наезда не получилось. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ГИБДД проводят проверку и ищут водителя, который сбил погибшего мужчину и скрылся с места ДТП. Также неизвестного просят самостоятельно прийти в полицию и дать объяснения.

Напомним, 10 сентября 2023 года под Екатеринбургом автомобилист скончался после столкновения с грузовиком «КАМАЗ».

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