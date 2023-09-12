Полицейский в Екатеринбурге ездил на чужом автомобиле

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Документов на транспорт у полицейского не имелось, также машина не состояла на учете. Предположительно, автомобиль может быть в угоне, пишет Е1.
Несколько дней назад сотрудник ведомства решил уйти на пенсию и написал рапорт. Сейчас рапорт отменили и начали проводить проверку в отношении задержанного. Устанавливается, откуда машина у него взялась и не была ли в угоне.
По итогам проверки силовика могут уволить с работы и возбудить в отношении него дело.
Напомним, житель свердловского села Белоярское дал взятку размером в 27 тысяч рублей сотруднику инспекции регистрации техники в обмен на получение прав на управление трактором. Свердловчанина оштрафовали на 35 тысяч рублей. Данную сумму мужчина уже выплатил.