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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Полицейский в Екатеринбурге ездил на чужом автомобиле

Полицейский в Екатеринбурге ездил на чужом автомобиле

12 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Сотрудник полиции из Екатеринбурга ездил на автомобиле, принадлежавшем чужому человеку.

Документов на транспорт у полицейского не имелось, также машина не состояла на учете. Предположительно, автомобиль может быть в угоне, пишет Е1.

Несколько дней назад сотрудник ведомства решил уйти на пенсию и написал рапорт. Сейчас рапорт отменили и начали проводить проверку в отношении задержанного. Устанавливается, откуда машина у него взялась и не была ли в угоне.

По итогам проверки силовика могут уволить с работы и возбудить в отношении него дело.

Напомним, житель свердловского села Белоярское дал взятку размером в 27 тысяч рублей сотруднику инспекции регистрации техники в обмен на получение прав на управление трактором. Свердловчанина оштрафовали на 35 тысяч рублей. Данную сумму мужчина уже выплатил.

Под Талицей мужчина дал взятку для получения прав для вождения трактора
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