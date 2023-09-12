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Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год

Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год

12 сентября 2023, 08:59
Фото: 1MI

Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год

Самолет свердловского перевозчика «Уральские авиалинии» 12 августа экстренно приземлился в поле в 400 километрах от Омска. Причиной аварийной посадки стали нераскрывшиеся закрылки. Однако в истории авиакомпании это не первое ЧП.

Самый громкий случай с «Уральскими авиалиниями» произошел в 2019 году. Тогда авиалайнер Airbus A321, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц. В результате у самолета оказались повреждены два двигателя. Пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку на кукурузном поле. Все 233 человека, находившиеся на борту, остались живы, но 74 из них получили травмы разной степени тяжести. Командира самолета Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина наградили званием Героев Российской Федерации, а бортпроводников — Орденами Мужества.

Появилась видеозапись экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в Подмосковье
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Происшествие с посадкой самолета на кукурузном поле было крупнейшим ЧП в истории «Уральских авиалиний», но не единственным. За последний год на бортах ломались шасси, трескались стекла и происходили другие поломки.

24 августа этого года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Причиной стало задымление в багажном отсеке. Борт запросил посадку у побережья Дагестана и успешно приземлился в Минеральных Водах.

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги над Каспийским морем
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Месяцем ранее борт «Уральских авиалиний» с этим же маршрутом задержался в аэропорту Екатеринбурга из-за поломки. Пассажиры больше часа провели в салоне самолета в ожидании взлета, а после стало известно, что в общем рейс был задержан на пять часов. Пассажиры заявляли, что в авиакомпании их не проинформировали, когда будет предоставлен резервный борт.

Из-за поломки самолета задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи
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Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в сентябре прошлого года стало лопнувшее стекло. Борт следовал из Благовещенска в Екатеринбург. Самолету пришлось вернуться обратно спустя 11 минут после взлета.

Уральский самолет совершил аварийную посадку из-за треснувшего стекла
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Несколькими днями ранее самолету авиакомпании, который летел из Екатеринбурга в Сочи, также пришлось вернуться обратно из-за неисправности шасси. Борт сделал несколько кругов над Сысертью, чтобы выработать топливо.

Самолет из Сочи вернулся в Екатеринбург из-за неисправности шасси
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