Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год

Самый громкий случай с «Уральскими авиалиниями» произошел в 2019 году. Тогда авиалайнер Airbus A321, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц. В результате у самолета оказались повреждены два двигателя. Пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку на кукурузном поле. Все 233 человека, находившиеся на борту, остались живы, но 74 из них получили травмы разной степени тяжести. Командира самолета Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина наградили званием Героев Российской Федерации, а бортпроводников — Орденами Мужества.