Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Самый громкий случай с «Уральскими авиалиниями» произошел в 2019 году. Тогда авиалайнер Airbus A321, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц. В результате у самолета оказались повреждены два двигателя. Пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку на кукурузном поле. Все 233 человека, находившиеся на борту, остались живы, но 74 из них получили травмы разной степени тяжести. Командира самолета Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина наградили званием Героев Российской Федерации, а бортпроводников — Орденами Мужества.
Происшествие с посадкой самолета на кукурузном поле было крупнейшим ЧП в истории «Уральских авиалиний», но не единственным. За последний год на бортах ломались шасси, трескались стекла и происходили другие поломки.
24 августа этого года самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Причиной стало задымление в багажном отсеке. Борт запросил посадку у побережья Дагестана и успешно приземлился в Минеральных Водах.
Месяцем ранее борт «Уральских авиалиний» с этим же маршрутом задержался в аэропорту Екатеринбурга из-за поломки. Пассажиры больше часа провели в салоне самолета в ожидании взлета, а после стало известно, что в общем рейс был задержан на пять часов. Пассажиры заявляли, что в авиакомпании их не проинформировали, когда будет предоставлен резервный борт.
Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в сентябре прошлого года стало лопнувшее стекло. Борт следовал из Благовещенска в Екатеринбург. Самолету пришлось вернуться обратно спустя 11 минут после взлета.
Несколькими днями ранее самолету авиакомпании, который летел из Екатеринбурга в Сочи, также пришлось вернуться обратно из-за неисправности шасси. Борт сделал несколько кругов над Сысертью, чтобы выработать топливо.