Путин прокомментировал возможность новой волны мобилизации

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По словам Путина, за последние шесть-семь месяцев на контрактную службу в российской армии добровольно записались 270 тысяч человек; ежедневно ряды ВС РФ пополняют 1000–1500 тысячи военнослужащих. Непосредственно на вопрос о новой волне мобилизации президент не ответил.
Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте, — сказал глава государства.
В сентябре председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации сегодня в России нет. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что к концу 2023 года количество подписанных контрактов приблизится к отметке в 300 тысяч — и это будет сопоставимо с количеством военнослужащих, призванных в рамках прошлогодней мобилизации.
О том, что набор по контракту сегодня вполне компенсирует отсутствие мобилизации, в этом месяце заявил и депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, новая волна мобилизации лишит государство «рабочих рук в тылу».
Ранее 44-летний мобилизованный из Верхней Туры заявил, что его заставили подписать контракт с Минобороны под угрозой уголовного преследования.