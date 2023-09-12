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Published Сегодня, 13:23

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Путин прокомментировал возможность новой волны мобилизации

Путин прокомментировал возможность новой волны мобилизации

12 сентября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Президенту РФ Владимиру Путину во время его выступления на Восточном экономическом форуме задали вопрос о возможности второй волны мобилизации.

По словам Путина, за последние шесть-семь месяцев на контрактную службу в российской армии добровольно записались 270 тысяч человек; ежедневно ряды ВС РФ пополняют 1000–1500 тысячи военнослужащих. Непосредственно на вопрос о новой волне мобилизации президент не ответил.

Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте, — сказал глава государства.

В сентябре председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации сегодня в России нет. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что к концу 2023 года количество подписанных контрактов приблизится к отметке в 300 тысяч — и это будет сопоставимо с количеством военнослужащих, призванных в рамках прошлогодней мобилизации.

О том, что набор по контракту сегодня вполне компенсирует отсутствие мобилизации, в этом месяце заявил и депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, новая волна мобилизации лишит государство «рабочих рук в тылу».

Ранее 44-летний мобилизованный из Верхней Туры заявил, что его заставили подписать контракт с Минобороны под угрозой уголовного преследования.

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#Политика#Свердловская область#Армия#Вооруженные силы#Мобилизация#Мобилизованные#Григорий Орлов
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