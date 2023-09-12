Путин прокомментировал возможность новой волны мобилизации

В сентябре председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации сегодня в России нет. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что к концу 2023 года количество подписанных контрактов приблизится к отметке в 300 тысяч — и это будет сопоставимо с количеством военнослужащих, призванных в рамках прошлогодней мобилизации.