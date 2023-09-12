Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Он должен был вылететь в обед, но полет был задержан на час. Также задерживается рейс этой же авиакомпании до Санкт-Петербурга, пишет Ура.ру.
Один из пассажиров рассказал, что вылет в Москву был запланирован на 12:00. В результате на табло появилась надпись, что вылет состоится в 12:50. А рейс в Санкт-Петербург теперь должен вылететь в 15:30, хотя и был запланирован на другое время.
В пресс-службе аэропорта Кольцово пока не давали комментариев.
Напомним, что ранее самолет этой авиакомпании совершил экстренную посадку в поле. Некоторым пассажирам понадобилась медицинская помощь. Из салона все эвакуировались самостоятельно, на борту находились в том числе дети.