Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны в Екатеринбурге

Один из пассажиров рассказал, что вылет в Москву был запланирован на 12:00. В результате на табло появилась надпись, что вылет состоится в 12:50. А рейс в Санкт-Петербург теперь должен вылететь в 15:30, хотя и был запланирован на другое время.