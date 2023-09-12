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Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны в Екатеринбурге

Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны в Екатеринбурге

12 сентября 2023, 08:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержан рейс «Уральских авиалиний», который должен следовать до Москвы.

Он должен был вылететь в обед, но полет был задержан на час. Также задерживается рейс этой же авиакомпании до Санкт-Петербурга, пишет Ура.ру.

Один из пассажиров рассказал, что вылет в Москву был запланирован на 12:00. В результате на табло появилась надпись, что вылет состоится в 12:50. А рейс в Санкт-Петербург теперь должен вылететь в 15:30, хотя и был запланирован на другое время.

В пресс-службе аэропорта Кольцово пока не давали комментариев.

Напомним, что ранее самолет этой авиакомпании совершил экстренную посадку в поле. Некоторым пассажирам понадобилась медицинская помощь. Из салона все эвакуировались самостоятельно, на борту находились в том числе дети.

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч после посадки в поле
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#Москва#Санкт-Петербург#Самолет#Задержка#Уральские авиалинии#Рейсы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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