РЖД, КРДВ и «РЖД Логистика» расширят сотрудничество при реализации проекта ТОР

Posted 12 сентября, 09:25
Published 12 сентября, 09:25
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Договор предусматривает их взаимодействие в рамках обеспечения ТОР «Приморье» (бывшая ТОР «Надеждинская») железнодорожной инфраструктурой.
Со стороны РЖД документ подписал Алексей Шило, замгендиректора — начальник центра фирменного транспортного обслуживания компании. Представителем КРДВ выступил ее гендиректор Николай Запрягаев. Третью подпись на документе поставил Дмитрий Мурев, гендиректор АО «РЖД Логистика».
Стороны будут сотрудничать в целях обеспечения потребностей резидентов ТОР «Приморье» в транспортно-логистической инфраструктуре. Проект предусматривает создание универсального логистического комплекса, который будет называться «Терминал Приморье». Помимо это, участники соглашения планируют совместно развивать инфраструктуру одной из станций Дальневосточной железной дороги — Надеждинской.
Отметим, что проект направлен на расширение логистических возможностей компаний, являющихся резидентами ТОР. Кроме этого, реализация проекта создаст предпосылки для создания новых рабочих мест и в целом послужит стимулом к развитию экономики региона.