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С 2021 года в Свердловской области построили 970 километров газовых сетей

С 2021 года в Свердловской области построили 970 километров газовых сетей

12 сентября 2023, 14:34
Фото: 1MI
За несколько лет в Свердловской области построили почти 970 километров газовых сетей в рамках программы социальной газификации, стартовавшей в 2021 году.

По заявлению департамента информполитики региона, в указанный период возможность провести газ получили порядка 63,3 тысячи частных домов. Из 72,3 тысячи поданных жителями заявок более 56,5 тысячи признали соответствующими требованиям догазификации; общее число заключенных договоров превысило 53,2 тысячи.

В ведомстве напомнили о госпортале «Технологическое присоединение в Свердловской области», на котором жители могут подать заявку на догазификацию и ознакомиться с расписанием подключения к газу конкретных домов.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Нижнем Тагиле планируют переоснастить пять газовых котельных. Стоимость проекта составит 600 миллионов рублей.

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#Общество#Касается каждого#Свердловская область#Газопровод#Газификация#Инфраструктура#Григорий Орлов
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