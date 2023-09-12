С 2021 года в Свердловской области построили 970 километров газовых сетей

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
По заявлению департамента информполитики региона, в указанный период возможность провести газ получили порядка 63,3 тысячи частных домов. Из 72,3 тысячи поданных жителями заявок более 56,5 тысячи признали соответствующими требованиям догазификации; общее число заключенных договоров превысило 53,2 тысячи.
В ведомстве напомнили о госпортале «Технологическое присоединение в Свердловской области», на котором жители могут подать заявку на догазификацию и ознакомиться с расписанием подключения к газу конкретных домов.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Нижнем Тагиле планируют переоснастить пять газовых котельных. Стоимость проекта составит 600 миллионов рублей.