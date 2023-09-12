Самолет совершил посадку в пшеничном поле, а тагильчан толкают на отказ от биометрии

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Published Сегодня, 17:39
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Самолет, совершавший перелет в Омск из Сочи, вынуждено сел в пшеничном поле. Инцидент произошел 12 сентября. Более подробно о том, что случилось, читайте в едином сюжете.
Редакция TagilCity. ru сделала подборку чрезвычайных происшествий, которые произошли с «Уральскими авиалиниями» за прошедший год.
Школа № 32 сейчас находится в процессе ремонта. Все работы планируют завершить в декабре, а к занятиям в обновленном здании ребята приступят только 10 января.
Фейковые сообщения в мессенджерах привели к массовому отказу от биометрии. Кто-то напугал людей, что во время использование банкоматов на территории России будут записываться биометрические данные, которые нельзя удалить.
Ограждение появилось на месте частых ДТП на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле. Местные жители неоднократно нарушали правила и переходили в неположенном месте. Так, например, в конце прошлого учебного года подросток, укравший газировку в магазине, перебегая дорогу, получил перелом.
Домики как в сказке обнаружили на поляне у основания горы Голый камень. Кто-то из гостей леса уже начал достраивать сказочный поселок. Пользователи сети в своих комментариях к новости фантазируют, кто может жить в таких домах.