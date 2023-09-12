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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Самолет совершил посадку в пшеничном поле, а тагильчан толкают на отказ от биометрии

Самолет совершил посадку в пшеничном поле, а тагильчан толкают на отказ от биометрии

12 сентября 2023, 17:39
«Уральские авиалинии» стабильны в своих ЧП, тагильские школьники приступят к занятиям лишь 10 января, а в лесу нашли нелегальные постройки. Рассказываем о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 сентября.

Самолет, совершавший перелет в Омск из Сочи, вынуждено сел в пшеничном поле. Инцидент произошел 12 сентября. Более подробно о том, что случилось, читайте в едином сюжете.

Редакция TagilCity. ru сделала подборку чрезвычайных происшествий, которые произошли с «Уральскими авиалиниями» за прошедший год.

Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год
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Школа № 32 сейчас находится в процессе ремонта. Все работы планируют завершить в декабре, а к занятиям в обновленном здании ребята приступят только 10 января.

Школа №32 в Нижнем Тагиле откроет свои двери для учеников 10 января 2024 года
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Фейковые сообщения в мессенджерах привели к массовому отказу от биометрии. Кто-то напугал людей, что во время использование банкоматов на территории России будут записываться биометрические данные, которые нельзя удалить.

«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
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Ограждение появилось на месте частых ДТП на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле. Местные жители неоднократно нарушали правила и переходили в неположенном месте. Так, например, в конце прошлого учебного года подросток, укравший газировку в магазине, перебегая дорогу, получил перелом.

Ограждение после ДТП с ребенком-нарушителем появилось на ул. Бобкова в Нижнем Тагиле
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Домики как в сказке обнаружили на поляне у основания горы Голый камень. Кто-то из гостей леса уже начал достраивать сказочный поселок. Пользователи сети в своих комментариях к новости фантазируют, кто может жить в таких домах.

Домики сказочных жителей леса появились на Голом камне в Нижнем Тагиле
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