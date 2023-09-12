Школа №32 в Нижнем Тагиле откроет свои двери для учеников 10 января 2024 года

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт школы № 32 по Карла Маркса, 67. Сейчас строители проводят черновую отделку внутренних помещений и обновляют сети электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, теплового контура, а к середине сентября планируется подключить уже и отопление.
На покупку оборудования и мебели для учреждения было направлено 123,4 миллиона рублей, из них 113,4 — средства городского бюджета. На эти деньги уже приобрели оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса, телестудии, фотостудии, новые цифровые лаборатории для занятий физикой, химией и биологией. Кабинеты логопеда и психолога также будут оборудованы техническими новинками.
У школы № 32 никогда не было своего стадиона. Теперь же здесь появятся футбольно-баскетбольная площадка с искусственным покрытием закрытого типа, беговая дорожка, зона для прыжков в длину, воркаут-зона и детская игровая площадка для младших школьников.
Оборудование для детской площадки руководство школы закупило на деньги выигранного на региональном конкурсе гранта. 800 тысяч рублей было выделено организаторами первенства за наибольшее количество отличников среди всех заявившихся учебных учреждений Свердловской области.
Могу сказать, что капитального ремонта школа №32 ждала с момента постройки, а именно с 1936 года. Со временем был пристроен спортзал. И после этого школа обходилась только косметическими ремонтами. Все ученики и родители, наверное, даже выпускники, те, кто уже закончил школу, ждут окончания капитального ремонта. Скажу сразу, что школа модернизируется в рамках национального проекта «Образование». Окончание работ планируются на конец этого года, — пояснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Капитальный ремонт учебного заведения завершится уже в конце декабря, однако к занятиям ученики приступят только после новогодних каникул — 10 января 2024 года.
Традиционно в рамках региональной недели депутатской езды по объектам народной программы партии «Единая Россия» смотрим школы, которые капитально ремонтируются. Очень здорово, что в обсуждении того, как будет школа выглядеть, участвуют не только учителя и подрядчики, но и родители, где-то участвуют даже дети, старшеклассники. Я сегодня не буду раскрывать все секреты, но думаю, что, когда дети вновь придут сюда учиться, то многое для них окажется сюрпризом, — заявила депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева.
Напомним, в рамках капитального ремонта школы №32 в Нижнем Тагиле родители, ученики и педагоги разработали уникальную дизайнерскую концепцию отделки внутренних помещений здания — «Школа — мой родной дом». Каждый этаж школы будет рассказывать об ее истории, об истории родного города, страны и мира в целом.