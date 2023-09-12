Школа №32 в Нижнем Тагиле откроет свои двери для учеников 10 января 2024 года

На покупку оборудования и мебели для учреждения было направлено 123,4 миллиона рублей, из них 113,4 — средства городского бюджета. На эти деньги уже приобрели оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса, телестудии, фотостудии, новые цифровые лаборатории для занятий физикой, химией и биологией. Кабинеты логопеда и психолога также будут оборудованы техническими новинками.