Скуратов объяснил ситуацию с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По его словам, оба пилота, находившиеся у штурвала в момент происшествия, окончили училище в 2013 году. Командир экипажа на этом месте работает уже три года.
Скуратов отметил, что во время захода на посадку у самолета отказала зеленая гидросистема. Всего у бортов три системы.
В этой ситуации командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Он осознал, что наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлера и закрылок. Принял обоснованное решение лететь в Новосибирск. К сожалению, были сильный ветер, низкий эшелон, выпущенные створки шасси. Командир осознал, что топлива, возможно, будет недостаточно. И принял решение сделать посадку в поле, — рассказал в ходе брифинга Сергей Скуратов.
Он добавил, что внешне у самолета нет поломок. Самолет приземлился за несколько минут. По надувным трапам люди сами эвакуировались. Возгораний не было. Скуратов отмечает, что в данной ситуации у командира мало времени. Он должен зайти на второй круг и оценить ситуацию.
В результате пилоты решили отправиться в Новосибирск на запасной аэродром, так как длина взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 тысячи метров, а в Новосибирске 3 тысячи.
В работу включились все экстренные службы, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. руководство Омской и Новосибирской области выделило для пассажиров автобусы для их эвакуации, также были определены электрички.
По словам Сергея Скуратова, всем пассажирам будут выплачены по 100 тысяч рублей. То же самое было сделано, когда самолет был посажен Дамиром Юсуповым в кукурузном поле.
На мой взгляд, выполнить такую посадку — это большой мастерство, это самообладание. Люди не растерялись и выполнили эту сложную посадку. Выполнили хорошо, потому что это самолет и люди, — заключил Сергей Скуратов.