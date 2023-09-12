Скуратов объяснил ситуацию с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

Он добавил, что внешне у самолета нет поломок. Самолет приземлился за несколько минут. По надувным трапам люди сами эвакуировались. Возгораний не было. Скуратов отмечает, что в данной ситуации у командира мало времени. Он должен зайти на второй круг и оценить ситуацию.