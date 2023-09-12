Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Предприятиям рекомендовано начислять плату за коммунальную услугу со дня начала ее оказания, говорится в постановлении горадминистрации за подписью мэра Владислава Пинаева. Отметим, что в прошлом году батареи в домах Нижнего Тагила начали включать на неделю раньше — 12 сентября.
По данным погодного сервиса Gismeteo, на следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидается резкое похолодание: в понедельник, 18 сентября, дневная температура опустится до 16 градусов, во вторник — до 12 градусов. Ночами будет в пределах 5–9 градусов выше нуля.
Ранее стало известно, что в 2024 году власти не планируют повышать плату за капремонт в Свердловской области.