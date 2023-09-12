Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

Предприятиям рекомендовано начислять плату за коммунальную услугу со дня начала ее оказания, говорится в постановлении горадминистрации за подписью мэра Владислава Пинаева. Отметим, что в прошлом году батареи в домах Нижнего Тагила начали включать на неделю раньше — 12 сентября.