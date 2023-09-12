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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Тепло в дома Нижнего Тагила начнут подавать с 18 сентября

Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

12 сентября 2023, 15:57
Фото: 1MI

Тепло в дома Нижнего Тагила начнут подавать с 18 сентября

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует 18 сентября — с этого дня теплоснабжающие организации начнут подавать тепло в дома.

Предприятиям рекомендовано начислять плату за коммунальную услугу со дня начала ее оказания, говорится в постановлении горадминистрации за подписью мэра Владислава Пинаева. Отметим, что в прошлом году батареи в домах Нижнего Тагила начали включать на неделю раньше — 12 сентября.

По данным погодного сервиса Gismeteo, на следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидается резкое похолодание: в понедельник, 18 сентября, дневная температура опустится до 16 градусов, во вторник — до 12 градусов. Ночами будет в пределах 5–9 градусов выше нуля.

Ранее стало известно, что в 2024 году власти не планируют повышать плату за капремонт в Свердловской области.

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#Нижний Тагил#Город#ЖКХ#Отопление#Коммунальные услуги#Григорий Орлов
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