Стали известны подробности экстренного приземления авиарейса Сочи — Омск

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Перед тем, как сделать посадку, самолет подавал сигналы тревоги из-за переставшей работать гидросистемы. Сперва пилоты планировали приземлиться в аэропорту Новосибирска, однако в итоге судно опустилось в селе Каменка, рассказали в Telegram-канале Baza.
Сейчас на месте, где приземлился борт, работают спасатели. Ситуация находится под контролем, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что все пассажиры, которые находились в самолеты, были эвакуированы.
Напомним, аварийную посадку самолет совершил утром 12 сентября 2023 года. Информации о пострадавших нет.