Стали известны подробности экстренного приземления авиарейса Сочи — Омск

Перед тем, как сделать посадку, самолет подавал сигналы тревоги из-за переставшей работать гидросистемы. Сперва пилоты планировали приземлиться в аэропорту Новосибирска, однако в итоге судно опустилось в селе Каменка, рассказали в Telegram-канале Baza.