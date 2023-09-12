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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:13

Стали известны подробности экстренного приземления авиарейса Сочи — Омск

Стали известны подробности экстренного приземления авиарейса Сочи — Омск

12 сентября 2023, 05:13
Фото: Telegram-канал Baza
Самолет Сочи — Омск потерял гидросистему, из-за чего был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирской области.

Перед тем, как сделать посадку, самолет подавал сигналы тревоги из-за переставшей работать гидросистемы. Сперва пилоты планировали приземлиться в аэропорту Новосибирска, однако в итоге судно опустилось в селе Каменка, рассказали в Telegram-канале Baza.

Фото: Telegram-канал Baza

Сейчас на месте, где приземлился борт, работают спасатели. Ситуация находится под контролем, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Видео: Telegram-канал SHOT

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что все пассажиры, которые находились в самолеты, были эвакуированы.

Напомним, аварийную посадку самолет совершил утром 12 сентября 2023 года. Информации о пострадавших нет.

Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт
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