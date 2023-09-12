Столица РФ лидирует среди городов БРИКС по пространственному и техноразвитию

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Индекс отражает, как инновационное и сбалансированное пространственное развитие города помогает жителям экономить время. При проведении исследования использовались открытые материалы, статистические данные и спутниковые снимки. Авторы рейтинга подчеркнули, что оценивали не номинальное наличие определённых услуг, но и их реальную доступность, пишет 56orb.ru.
Директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко сказал, что удовлетворён местом Москвы в этом рейтинге, но не удивлён. Он отметил, что администрация Москвы последовательно работает над улучшением комфортности городской среды, созданием привлекательных мест по всему городу и не только.
В рамках исследования особое внимание уделялось усилиям по модернизации городской транспортной инфраструктуры. Москве в этом плане есть чем похвастаться. Помимо проектов МЦД и МЦК, здесь активно внедряются электробусы, которыми заменяют привычные автобусы, и развивают речной транспорт.
Михайленко напомнил, что в оценке потенциала городов стран БРИКС большое значение придавалось современным высокотехнологичным услугам — это мобильность, сервисы доставки и цифровые проекты. Помимо Москвы, в пятерке лидеров оказались Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу.
Создатели рейтинга заявили, что их целью является сделать этот индекс признанным международным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для горожан.
Сообщается, что в текущем году предстоит проанализировать ключевые показатели по 100 крупнейшим городам мира. Полный рейтинг обещают опубликовать в декабре.