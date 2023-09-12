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Столица РФ лидирует среди городов БРИКС по пространственному и техноразвитию

Столица РФ лидирует среди городов БРИКС по пространственному и техноразвитию

12 сентября 2023, 12:40
Фото: 1MI
В опубликованном недавно рейтинге городов БРИКС с наиболее высоким индексом технологического и пространственного развития лидирует Москва. Исследование разработано и проведено специалистами России, Китая и Индии.

Индекс отражает, как инновационное и сбалансированное пространственное развитие города помогает жителям экономить время. При проведении исследования использовались открытые материалы, статистические данные и спутниковые снимки. Авторы рейтинга подчеркнули, что оценивали не номинальное наличие определённых услуг, но и их реальную доступность, пишет 56orb.ru.

Директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко сказал, что удовлетворён местом Москвы в этом рейтинге, но не удивлён. Он отметил, что администрация Москвы последовательно работает над улучшением комфортности городской среды, созданием привлекательных мест по всему городу и не только.

В рамках исследования особое внимание уделялось усилиям по модернизации городской транспортной инфраструктуры. Москве в этом плане есть чем похвастаться. Помимо проектов МЦД и МЦК, здесь активно внедряются электробусы, которыми заменяют привычные автобусы, и развивают речной транспорт.

Михайленко напомнил, что в оценке потенциала городов стран БРИКС большое значение придавалось современным высокотехнологичным услугам — это мобильность, сервисы доставки и цифровые проекты. Помимо Москвы, в пятерке лидеров оказались Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу.

Создатели рейтинга заявили, что их целью является сделать этот индекс признанным международным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для горожан.

Сообщается, что в текущем году предстоит проанализировать ключевые показатели по 100 крупнейшим городам мира. Полный рейтинг обещают опубликовать в декабре.

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