Столица РФ лидирует среди городов БРИКС по пространственному и техноразвитию

Директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко сказал, что удовлетворён местом Москвы в этом рейтинге, но не удивлён. Он отметил, что администрация Москвы последовательно работает над улучшением комфортности городской среды, созданием привлекательных мест по всему городу и не только.