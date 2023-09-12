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Тагильчанину по прозвищу Цыган грозит до 5 лет колонии за избиение участкового

Тагильчанину по прозвищу Цыган грозит до 5 лет колонии за избиение участкового

12 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
21-летнего тагильчанина обвинили в избиении полицейского, вмешавшегося в его драку с другим мужчиной.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, инцидент произошел вечером 7 сентября возле дома на проспекте Вагоностроителей. Молодой человек стал избивать мужчину, и потасовку заметил участковый — полицейский потребовал от агрессора прекратить рукоприкладство, но сам получил от него несколько ударов.

В свою очередь пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых рассказал, что в «определенных кругах» обвиняемый имеет прозвище Цыган. В августе нижнетагильский суд приговорил его к одному году лишения свободы условно за угон авто. По обвинению в насилии по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) парню грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель 68-го автобуса подрался с пассажирами.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Драка#Инцидент#Григорий Орлов
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