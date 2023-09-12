Тагильчанину по прозвищу Цыган грозит до 5 лет колонии за избиение участкового

В свою очередь пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых рассказал, что в «определенных кругах» обвиняемый имеет прозвище Цыган. В августе нижнетагильский суд приговорил его к одному году лишения свободы условно за угон авто. По обвинению в насилии по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) парню грозит до пяти лет колонии.