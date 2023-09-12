Тагильчанину по прозвищу Цыган грозит до 5 лет колонии за избиение участкового

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, инцидент произошел вечером 7 сентября возле дома на проспекте Вагоностроителей. Молодой человек стал избивать мужчину, и потасовку заметил участковый — полицейский потребовал от агрессора прекратить рукоприкладство, но сам получил от него несколько ударов.
В свою очередь пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых рассказал, что в «определенных кругах» обвиняемый имеет прозвище Цыган. В августе нижнетагильский суд приговорил его к одному году лишения свободы условно за угон авто. По обвинению в насилии по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) парню грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель 68-го автобуса подрался с пассажирами.