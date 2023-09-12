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Published Сегодня, 16:44

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Updated Сегодня, 16:56

Три фуры столкнулись на трассе между Ревдой и Первоуральском

Три фуры столкнулись на трассе между Ревдой и Первоуральском

12 сентября 2023, 16:44
Фото: 1MI
Автоавария с участием трех фур произошла в Свердловской области, на границе Ревды и Первоуральска.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, водитель фуры Volvo двигался по мосту через реку Чусовую и, «отвлекшись от управления», врезался в ехавший впереди большегруз Isuzu. Последний автомобиль, в свою очередь, отбросило на фуру Scania.

В результате аварии пострадал водитель Isuzu — с различными травмами его госпитализировали в больницу в Ревде.

Ранее сообщалось о гибели водителя иномарки в ДТП с КАМАЗом на свердловской трассе.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Массовое дтп#Авария#Григорий Орлов
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