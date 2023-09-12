Три фуры столкнулись на трассе между Ревдой и Первоуральском

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, водитель фуры Volvo двигался по мосту через реку Чусовую и, «отвлекшись от управления», врезался в ехавший впереди большегруз Isuzu. Последний автомобиль, в свою очередь, отбросило на фуру Scania.