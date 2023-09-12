Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки в поле рейса «Уральских авиалиний»

После аварийной посадки рейса «Уральских авиалиний» в поле около населенного пункта Каменка в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Борт летел из Сочи в Омск. Однако в пути возникли проблемы.

Инцидент случился в 05:44 по мск 12 сентября. По данным экипажа, на борту находились 159 пассажиров и 6 членом экипажа. Связь с последними установлена. Всех пассажиров разместили в ближайшем населенном пункте, пишет ТАСС. С целью оказания помощи в Новосибирской области был организован оперативный штаб. По данным регионального минздрава, за медпомощью обратились пять человек. Для расследования причин и обстоятельств случившегося на место также направлена специальная комиссия от Росавиации. Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунте Узнать подробнее