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Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки в поле рейса «Уральских авиалиний»

Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки в поле рейса «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023, 05:49
Фото: скриншот видео МЧС по Новосибирской области
После аварийной посадки рейса «Уральских авиалиний» в поле около населенного пункта Каменка в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Борт летел из Сочи в Омск. Однако в пути возникли проблемы.

Инцидент случился в 05:44 по мск 12 сентября. По данным экипажа, на борту находились 159 пассажиров и 6 членом экипажа. Связь с последними установлена. Всех пассажиров разместили в ближайшем населенном пункте, пишет ТАСС.

С целью оказания помощи в Новосибирской области был организован оперативный штаб. По данным регионального минздрава, за медпомощью обратились пять человек.

Для расследования причин и обстоятельств случившегося на место также направлена специальная комиссия от Росавиации.

Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунте
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#Происшествия#Уголовное дело#Уральские авиалинии#Поле#Посадка#Ирина Кирилова#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле#Экипаж
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