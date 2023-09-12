Уникальный дизайн внутренних помещений разработали для школы №32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
По задумке каждый из четырех этажей учебного заведения должен быть объединен с другими одной идеей. Общими стараниями была выбрана тематика — «Мой родной дом».
Первый этаж — Альма-матер «Школа родная». Здесь будут представлены экспозиции тех людей, которые стояли у истоков создания учреждения. Например, Булата Окуджавы, который учился именно в этой школе, и Василия Агеносова — одного из директоров этого учебного заведения.
Второй этаж — «Нижний Тагил — Город трудовой доблести». На стенах этого этажа будут отображены достопримечательности города и информация об истории его создания.
Третий этаж — «Россия — страна возможностей». Планируется, что именно на стенах третьего этажа будут нарисованы достопримечательности Москвы, Санкт -Петербурга, Волгограда и других городов Российской Федерации.
Четвертый этаж — «Планета Земля — наш общий дом». На последнем этаже установят памятники культурного наследия всего мира.
Главная идея этого федерального проекта — не только капитальный ремонт, это еще и полностью новое оборудование, обновление управленческих команд, благоустройство территории, то есть комплексное, большое мероприятие. Ну, а все, что касается разработки дизайна этой концепции, тут совместно с коллективом школы уже подрядчик определяет цветовую гамму и дизайн, — отметила директор школы №32 Галина Масликова.
Школа № 32 в Нижнем Тагиле модернизируется в рамках национального проекта «Образование». Все внутреннее пространство будет выполнено по современным стандартам. От здания 1936 года постройки останутся только несущие стены.
Работы идут в графике. Нет сомнений, что с поставленной задачей строители справятся в срок, — добавил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, для школы №32 построят новые тепловые сети стоимостью 5,5 миллионов рублей. А общая сумма затрат на проведение работ 214,3 миллиона рублей.