Уникальный дизайн внутренних помещений разработали для школы №32 в Нижнем Тагиле

Первый этаж — Альма-матер «Школа родная». Здесь будут представлены экспозиции тех людей, которые стояли у истоков создания учреждения. Например, Булата Окуджавы, который учился именно в этой школе, и Василия Агеносова — одного из директоров этого учебного заведения.