В Екатеринбурге без предупреждения закрыта трамвайная остановка

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Земля возле остановки сейчас перекопана, рабочие положили бетонные блоки. По словам одной из екатеринбурженок, в Южном трамвайном депо трубку никто не берет, пишет Е1.
В горкоме Екатеринбурга по транспорту рассказали, что на данной остановке начались плановые строительные работы, которые будут закончены 15 сентября 2023 года.
Напомним, до октября 2023 года в Екатеринбурге установят современные остановочные комплексы с новыми сидениями, другим строением навеса, а также на остановках будут видеокамеры и табло с отслеживанием перемещения транспорта.