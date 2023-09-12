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Updated Сегодня, 13:56

В Екатеринбурге без предупреждения закрыта трамвайная остановка

В Екатеринбурге без предупреждения закрыта трамвайная остановка

12 сентября 2023, 13:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закрыли трамвайную остановку на перекрестке улиц Куйбышева — Белинского. Горожан при этом о закрытии не предупредили.

Земля возле остановки сейчас перекопана, рабочие положили бетонные блоки. По словам одной из екатеринбурженок, в Южном трамвайном депо трубку никто не берет, пишет Е1.

В горкоме Екатеринбурга по транспорту рассказали, что на данной остановке начались плановые строительные работы, которые будут закончены 15 сентября 2023 года.

Напомним, до октября 2023 года в Екатеринбурге установят современные остановочные комплексы с новыми сидениями, другим строением навеса, а также на остановках будут видеокамеры и табло с отслеживанием перемещения транспорта.

В Екатеринбурге заменят несколько десятков остановок
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#Строительство#Остановка#Закрытие#Пассажиры#Маршрут#Трамвай#Движение#Перекресток#Движение трамваев#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Плановые работы
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