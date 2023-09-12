В Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В объявлении на популярной торговой площадке говорится, что общая площадь гостиничного комплекса превышает 5,4 тысячи квадратных метров. В него входят восемь мотелей, СПА-центр, спортивно-оздоровительный клуб, а также спортивные площадки. Гостиница окружена сосновым лесом, который подойдет для оздоровительных прогулок.
Готовность проекта составляет 69% — за все объекты недвижимости владелец просит 264,9 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отреставрируют девять исторических объектов, в том числе гостиницу «Исеть».