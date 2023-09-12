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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 10:19

В Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей

В Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей

12 сентября 2023, 09:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на продажу выставили недостроенную гостиницу в Октябрьском районе. Комплекс располагается в переулке Кустарном, 14Б — по соседству с тубдиспансером и 6-й психиатрической больницей.

В объявлении на популярной торговой площадке говорится, что общая площадь гостиничного комплекса превышает 5,4 тысячи квадратных метров. В него входят восемь мотелей, СПА-центр, спортивно-оздоровительный клуб, а также спортивные площадки. Гостиница окружена сосновым лесом, который подойдет для оздоровительных прогулок.

Готовность проекта составляет 69% — за все объекты недвижимости владелец просит 264,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отреставрируют девять исторических объектов, в том числе гостиницу «Исеть».

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#Экономика#Гостиница#Дом#Недвижимость#Екатеринбург#Григорий Орлов
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