В Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей

В объявлении на популярной торговой площадке говорится, что общая площадь гостиничного комплекса превышает 5,4 тысячи квадратных метров. В него входят восемь мотелей, СПА-центр, спортивно-оздоровительный клуб, а также спортивные площадки. Гостиница окружена сосновым лесом, который подойдет для оздоровительных прогулок.