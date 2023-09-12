В Екатеринбурге установили 27 «умных» светофоров

Новые светофоры, сделанных из современных материалов, имеют повышенную прочность, потребляют меньше мощности, нет ложных сигналов во время отражения солнечных лучей, а также они отличаются продолжительным сроком службы, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.