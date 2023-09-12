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В Екатеринбурге установили 27 «умных» светофоров

В Екатеринбурге установили 27 «умных» светофоров

12 сентября 2023, 16:42
Фото: 1MI
27 «умных» светодиодных светофоров появились на улицах Екатеринбурга.

Новые светофоры, сделанных из современных материалов, имеют повышенную прочность, потребляют меньше мощности, нет ложных сигналов во время отражения солнечных лучей, а также они отличаются продолжительным сроком службы, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, данное дорожное оборудование повысит уровень безопасности для пешеходов и автомобилистов. В 2023 году в Екатеринбурге установят еще 13 светофоров.

Напомним, 22 августа 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Островского стал работать новый светофор. Ранее его пустить в эксплуатацию планировалось до 30 сентября 2023 года.

Светофор у налоговой на Островского в Нижнем Тагиле заработает во вторник 22 августа
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