В Екатеринбурге установили 27 «умных» светофоров

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Новые светофоры, сделанных из современных материалов, имеют повышенную прочность, потребляют меньше мощности, нет ложных сигналов во время отражения солнечных лучей, а также они отличаются продолжительным сроком службы, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, данное дорожное оборудование повысит уровень безопасности для пешеходов и автомобилистов. В 2023 году в Екатеринбурге установят еще 13 светофоров.
Напомним, 22 августа 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Островского стал работать новый светофор. Ранее его пустить в эксплуатацию планировалось до 30 сентября 2023 года.