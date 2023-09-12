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В Каменске-Уральском расследуют загадочную гибель 16-летней девочки

В Каменске-Уральском расследуют загадочную гибель 16-летней девочки

12 сентября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Следственный комитет пытается выяснить обстоятельства смерти девушки-подростка в Каменске-Уральском. Тело 16-летней Даны было найдено 10 августа в лесополосе, при этом следов насилия не обнаружили.

8 августа Дана ездила на электричке в Екатеринбург в колледж, куда планировала поступать учиться. Обратно она вернулась поздно, автобусы уже не ходили и девочка пошла домой пешком. Известно, что перед исчезновением, Дана выходила на связь со своим парнем и отцом. Последний и обратился в полицию, когда дочь не вернулась домой.

Следователи задержали 35-летнего рабочего местного трубного завода Эдуарда Голикова. Судя по камерам видеонаблюдения, мужчина преследовал идущую домой девушку на велосипеде. По словам подозреваемого, он просто ехал за подростком, а потом увидел, как она упала. Голиков сознался в краже телефона девушки, подумав, что она пьяна. Мобильное устройство он не смог разблокировать, а потому закопал его.

Сообщается, что в крови девушки было обнаружено большое содержание кофеина, такое бывает, если выпить много энергетических напитков. Следователи рассматривали версию отравления и не торопились возбуждать уголовное дело по статье «Убийство». После жалобы отца девочки к главе СК Александру Бастрыкину, уголовное дело возбудили и передали в СК Свердловской области.

Обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском признал вину
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#Каменск-Уральский#Смерть#Криминал#ЧП#Подросток#Ирина Кирилова#Инцидент
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