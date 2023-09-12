В Каменске-Уральском расследуют загадочную гибель 16-летней девочки

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
8 августа Дана ездила на электричке в Екатеринбург в колледж, куда планировала поступать учиться. Обратно она вернулась поздно, автобусы уже не ходили и девочка пошла домой пешком. Известно, что перед исчезновением, Дана выходила на связь со своим парнем и отцом. Последний и обратился в полицию, когда дочь не вернулась домой.
Следователи задержали 35-летнего рабочего местного трубного завода Эдуарда Голикова. Судя по камерам видеонаблюдения, мужчина преследовал идущую домой девушку на велосипеде. По словам подозреваемого, он просто ехал за подростком, а потом увидел, как она упала. Голиков сознался в краже телефона девушки, подумав, что она пьяна. Мобильное устройство он не смог разблокировать, а потому закопал его.
Сообщается, что в крови девушки было обнаружено большое содержание кофеина, такое бывает, если выпить много энергетических напитков. Следователи рассматривали версию отравления и не торопились возбуждать уголовное дело по статье «Убийство». После жалобы отца девочки к главе СК Александру Бастрыкину, уголовное дело возбудили и передали в СК Свердловской области.