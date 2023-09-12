В Каменске-Уральском расследуют загадочную гибель 16-летней девочки

Следователи задержали 35-летнего рабочего местного трубного завода Эдуарда Голикова. Судя по камерам видеонаблюдения, мужчина преследовал идущую домой девушку на велосипеде. По словам подозреваемого, он просто ехал за подростком, а потом увидел, как она упала. Голиков сознался в краже телефона девушки, подумав, что она пьяна. Мобильное устройство он не смог разблокировать, а потому закопал его.