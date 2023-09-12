В Нефтеюганске школьники сломали девочке позвоночник

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Пострадавшей 10 лет. Известно, что обидчиков было четверо — двое мальчиков и двое девочек, все они из 7-8 класса, пишет «Урал Мэш».
Сперва ребята осыпали девочку оскорблениями, затем вырвали из рук сумку, а когда она пыталась забрать ее обратно, то ее избили. В результате драки она упала на спину.
Все это действо из окна увидела соседка, она же вызвала медиков и позвонила матери пострадавшей. Дочь положили в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка.
Девочка рассказала маме, что обидчики потребовали не рассказывать о них и говорить всем, что она упала сама.
После произошедшего СК начал проверку. Следователи намерены восстановить полную картину тех событий.