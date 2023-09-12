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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 14:35

В Нефтеюганске школьники сломали девочке позвоночник

В Нефтеюганске школьники сломали девочке позвоночник

12 сентября 2023, 13:39
Фото: 1MI
Позвоночник сломали школьники девочке в Нефтеюганске. Она не рассказывает, кто именно это сделал, потому что боится, что они ей отомстят.

Пострадавшей 10 лет. Известно, что обидчиков было четверо — двое мальчиков и двое девочек, все они из 7-8 класса, пишет «Урал Мэш».

Сперва ребята осыпали девочку оскорблениями, затем вырвали из рук сумку, а когда она пыталась забрать ее обратно, то ее избили. В результате драки она упала на спину.

Все это действо из окна увидела соседка, она же вызвала медиков и позвонила матери пострадавшей. Дочь положили в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка.

Девочка рассказала маме, что обидчики потребовали не рассказывать о них и говорить всем, что она упала сама.

После произошедшего СК начал проверку. Следователи намерены восстановить полную картину тех событий.

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#Происшествия#Дети#Полиция#Школьники#Девочка#Драка#Оскорбления#Медики#Сумка#Позвоночник#Дарья Сорокина
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