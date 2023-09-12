В Нижнем Тагиле началась реставрация центральной трибуны на проспекте Ленина

Напомним, о планах обновить фасад трибуны, возведенной в 70-х годах, в нижнетагильской мэрии сообщили в июле — стоимость проекта составила чуть более 3,9 миллиона рублей. По словам начальника управления горхозяйством Андрея Лебедева, в рамках реставрации будет заменено 70% плитки — новую облицовку выполнят из мрамора, мраморизованного известняка и гранита. Все остальные части памятника, в том числе советский герб, оставят нетронутыми.