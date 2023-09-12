tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Нижнем Тагиле началась реставрация центральной трибуны на проспекте Ленина

В Нижнем Тагиле началась реставрация центральной трибуны на проспекте Ленина

12 сентября 2023, 16:24
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле приступили к реставрации центральной трибуны на проспекте Ленина — рабочие уже сняли старую плитку, чтобы заново облицевать достопримечательность.

На опубликованных изданием «Тагильский рабочий» кадрах видно, что сейчас трибуна огорожена сигнальной лентой.

Напомним, о планах обновить фасад трибуны, возведенной в 70-х годах, в нижнетагильской мэрии сообщили в июле — стоимость проекта составила чуть более 3,9 миллиона рублей. По словам начальника управления горхозяйством Андрея Лебедева, в рамках реставрации будет заменено 70% плитки — новую облицовку выполнят из мрамора, мраморизованного известняка и гранита. Все остальные части памятника, в том числе советский герб, оставят нетронутыми.

Ранее мы публиковали снимки центра Нижнего Тагила времен СССР и сравнили их с тем, как выглядит город сегодня.

Архитектурная подсветка появится еще на 10 домах в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящемуНачалась реставрация школы в Висиме под Нижним Тагилом, где учился Мамин-СибирякДве старинные иконы из музея «Горнозаводской Урал» отреставрированы в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Город#Реставрация#Памятник#Достопримечательности#Григорий Орлов
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:52
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Вчера, 08:31
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Вчера, 12:01
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Сегодня, 13:50
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Сегодня, 10:22
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Вчера, 14:30