В Нижнем Тагиле началась реставрация центральной трибуны на проспекте Ленина

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
На опубликованных изданием «Тагильский рабочий» кадрах видно, что сейчас трибуна огорожена сигнальной лентой.
Напомним, о планах обновить фасад трибуны, возведенной в 70-х годах, в нижнетагильской мэрии сообщили в июле — стоимость проекта составила чуть более 3,9 миллиона рублей. По словам начальника управления горхозяйством Андрея Лебедева, в рамках реставрации будет заменено 70% плитки — новую облицовку выполнят из мрамора, мраморизованного известняка и гранита. Все остальные части памятника, в том числе советский герб, оставят нетронутыми.
Ранее мы публиковали снимки центра Нижнего Тагила времен СССР и сравнили их с тем, как выглядит город сегодня.