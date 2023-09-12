В Нижнем Тагиле водитель Nissan сбил женщину на Краснознаменной

Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», ДТП произошло 12 сентября в полдень. 51-летняя женщина попыталась перейти дорогу по зебре, но ее сбил 51-летний водитель иномарки, ехавший по Краснознаменной в сторону Некрасова.