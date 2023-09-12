В Нижнем Тагиле водитель Nissan сбил женщину на Краснознаменной

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», ДТП произошло 12 сентября в полдень. 51-летняя женщина попыталась перейти дорогу по зебре, но ее сбил 51-летний водитель иномарки, ехавший по Краснознаменной в сторону Некрасова.
На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые диагностировали пострадавшей ушиб поясницы. Госпитализация женщине не понадобилась.
На допустившего наезд автомобилиста полицейские составили протокол по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходу (ст.12.18 КоАП). Нарушителю грозит штраф в 1,5–2,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось о гибели пешехода на тюменской трассе в ночь на 12 сентября.