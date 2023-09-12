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В Нижнем Тагиле водитель Nissan сбил женщину на Краснознаменной

В Нижнем Тагиле водитель Nissan сбил женщину на Краснознаменной

12 сентября 2023, 10:27
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Nissan Sunny сбил женщину на пешеходном переходе возле дома по улице Краснознаменная, 2.

Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», ДТП произошло 12 сентября в полдень. 51-летняя женщина попыталась перейти дорогу по зебре, но ее сбил 51-летний водитель иномарки, ехавший по Краснознаменной в сторону Некрасова.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые диагностировали пострадавшей ушиб поясницы. Госпитализация женщине не понадобилась.

На допустившего наезд автомобилиста полицейские составили протокол по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходу (ст.12.18 КоАП). Нарушителю грозит штраф в 1,5–2,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о гибели пешехода на тюменской трассе в ночь на 12 сентября.

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