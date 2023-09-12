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В Нижнем Тагиле временно не работают светофоры

В Нижнем Тагиле временно не работают светофоры

12 сентября 2023, 05:34
Фото: 1MI
Светофоры на Вые и в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле временно перестали работать в связи с плановым отключением электроэнергии 12 сентября 2023 года.

Так, на улице Выйской светофоры отключили в 9:00 и включат в 12:00. А на перекрестке улиц Алтайская — Боровая работа светофоров прервана с 10:00 до 12:00, рассказали в ЦОДД.

На перекрестке Алтайская — Боровая также планируется отключение светофоров 13 сентября в вышеуказанный промежуток времени.

Напомним, 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле светофоры отключали на улице Перова и на перекрестке проспект Мира — улица Циолковского.

Светофоры временно перестанут работать на Тагилстрое и в центре в Нижнем Тагиле
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