В Нижнем Тагиле временно не работают светофоры

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Так, на улице Выйской светофоры отключили в 9:00 и включат в 12:00. А на перекрестке улиц Алтайская — Боровая работа светофоров прервана с 10:00 до 12:00, рассказали в ЦОДД.
На перекрестке Алтайская — Боровая также планируется отключение светофоров 13 сентября в вышеуказанный промежуток времени.
Напомним, 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле светофоры отключали на улице Перова и на перекрестке проспект Мира — улица Циолковского.