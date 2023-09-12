В Первоуральске назначен врио начальника отдела полиции

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Прежний начальник отдела, Вячеслав Шведчиков, покинул должность в связи с выходом на пенсию. Вместо него временно исполняющим обязанности руководителя назначили Урала Султанова, рассказали в пресс-службе МВД по Первоуральску.
Султанов работает в структуре на протяжении 15 лет, а также ранее его неоднократно назначали временным руководителем полицейского отдела. К своим обязанностям он приступил 11 сентября.
Напомним, из главного управления полиции по Свердловской области ушел в отставку полковник Валентин Зенков. Он продолжит далее служить в этой же сфере, однако его место работы будет гражданским.