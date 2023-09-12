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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Первоуральске назначен врио начальника отдела полиции

В Первоуральске назначен врио начальника отдела полиции

12 сентября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Назначен временный руководитель городского отдела полиции в Первоуральске.

Прежний начальник отдела, Вячеслав Шведчиков, покинул должность в связи с выходом на пенсию. Вместо него временно исполняющим обязанности руководителя назначили Урала Султанова, рассказали в пресс-службе МВД по Первоуральску.

Султанов работает в структуре на протяжении 15 лет, а также ранее его неоднократно назначали временным руководителем полицейского отдела. К своим обязанностям он приступил 11 сентября.

Напомним, из главного управления полиции по Свердловской области ушел в отставку полковник Валентин Зенков. Он продолжит далее служить в этой же сфере, однако его место работы будет гражданским.

Легендарный полковник ушел из ГУ МВД по Свердловской области
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