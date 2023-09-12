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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Среднеуральске бизнесмен выбросил в мусорный бак 6,3 млн рублей

В Среднеуральске бизнесмен случайно выбросил 6 миллионов. Теперь их ищет полиция

12 сентября 2023, 10:16
Фото: tagilcity.ru

В Среднеуральске бизнесмен выбросил в мусорный бак 6,3 млн рублей

Более 6 миллионов рублей случайно выбросил в мусорный бак бизнесмен из Среднеуральска. 42-летний мужчина хотел положить эти деньги на счет.

Мужчина ездил по делам, деньги в этот момент находились под сиденьем его
автомобиля. Потом он их там не обнаружил. Тогда он обратился за помощью в полицию и написал заявление.

В МВД отметили, что несколько дней спустя заявитель вернулся, чтобы признаться —
крупную сумму спутал с мусором и выбросил на свалку. Вспомнить произошедшее в деталях предприниматель не смог, так как в последние дни регулярно выпивал.

Полицейские пытаются выяснить, куда делись деньги, по записям с видеорегистратора, которые им предоставил рассеянный бизнесмен, пишет Telegram-канал Ural Mash.

#Происшествия#Полиция#Деньги#Мусор#Бизнесмен#Среднеуральск#Предприниматель#Ирина Кирилова
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