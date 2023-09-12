В Среднеуральске бизнесмен случайно выбросил 6 миллионов. Теперь их ищет полиция

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Мужчина ездил по делам, деньги в этот момент находились под сиденьем его
автомобиля. Потом он их там не обнаружил. Тогда он обратился за помощью в полицию и написал заявление.
В МВД отметили, что несколько дней спустя заявитель вернулся, чтобы признаться —
крупную сумму спутал с мусором и выбросил на свалку. Вспомнить произошедшее в деталях предприниматель не смог, так как в последние дни регулярно выпивал.
Полицейские пытаются выяснить, куда делись деньги, по записям с видеорегистратора, которые им предоставил рассеянный бизнесмен, пишет Telegram-канал Ural Mash.