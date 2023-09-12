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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест»

В Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест»

12 сентября 2023, 15:56
Фото: Midjourney
В Свердловской области будет проходить кинофестиваль «ЭтноФест». В нем поучаствуют 83 областные площадки.

Программа фестиваля будет состоять из кино, анимации и современных этнических документальных фильмов. Кроме новых кинолент зрители смогут посмотреть ретро-фильмы Свердловского фильмофонда — такие, как «Садко» и другие.

Особенно активными в мероприятии будут Ирбитский и Артинский районы — в них организуют 12 площадок. В Богдановиче ожидается 10 площадок, а в Екатеринбурге — семь, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Открытие фестиваля состоится 4 октября 2023 года в Екатеринбурге на главной площадке, которой станет Свердловский областной фильмофонд.

Напомним, с 15 по 20 сентября 2023 года в Екатеринбурге состоится международный фестиваль дебютного кино «Одна шестая».

В Екатеринбурге состоится фестиваль дебютного кино «Одна шестая»
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