В «Уральских авиалиниях» рассказали о летном экипаже экстренно севшего в поле лайнера

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Командиром боинга был пилот Сергей Владимирович Белов. Он потомственный летчик, ему 32 года. Сергей родом из Тбилиси, он с детства мечтал стать пилотом, как его папа и дедушка.
Дед Сергея был военным штурманом, служил Североморске. Службу закончил в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. Папа Сергея уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии». Он имеет множество наград.
Вторым пилотом был Эдуард Семенов. О нем в «Уральских авиалиниях» обещали рассказать позднее.
Напомним, что утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги. Далее пилот принял решение совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно. Некоторым потребовалась помощь медиков.