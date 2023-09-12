tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В «Уральских авиалиниях» рассказали о летном экипаже экстренно севшего в поле лайнера

В «Уральских авиалиниях» рассказали о летном экипаже экстренно севшего в поле лайнера

12 сентября 2023, 07:28
Фото: Скриншот видео МЧС по Новосибирской области
В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали о летном и кабинном экипажах лайнера Airbus A320 рейса U6-1383, который совершил экстренную посадку в пшеничном поле.

Командиром боинга был пилот Сергей Владимирович Белов. Он потомственный летчик, ему 32 года. Сергей родом из Тбилиси, он с детства мечтал стать пилотом, как его папа и дедушка.

Фото: "Уральские авиалинии"

Дед Сергея был военным штурманом, служил Североморске. Службу закончил в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. Папа Сергея уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии». Он имеет множество наград.

Вторым пилотом был Эдуард Семенов. О нем в «Уральских авиалиниях» обещали рассказать позднее.

Напомним, что утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги. Далее пилот принял решение совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно. Некоторым потребовалась помощь медиков.

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» обратились за помощью после посадки в поле
Узнать подробнее
Читайте также:
Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки в поле рейса «Уральских авиалиний»Экипаж «Уральских авиалиний» наградят после посадки на грунтеНа полтора часа задержан рейс «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге
#Происшествия#Омск#Новосибирск#Пассажиры#Сочи#Медики#Уральские авиалинии#Пилот#Поле#Экстренная посадка#Екатеринбург#Майор#Дарья Сорокина#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:52
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Вчера, 08:31
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Вчера, 12:01
Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом
Вчера, 11:55
Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт
Сегодня, 04:02
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Вчера, 14:30