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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Вандал испортил выкрашенную стену дома в Нижнем Тагиле

Вандал испортил выкрашенную стену дома в Нижнем Тагиле

12 сентября 2023, 03:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестный вандал оставил на стене дома надпись с помощью краски из баллончика. Юноша попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице Дружинина.

Как рассказали местные жители, в их дворе делают ремонт, а молодой человек сделал надпись на свежевыкрашенной белой стене, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Возмущенные жильцы ищут вандала и намерены обратиться в полицию, чтобы молодой человек возместил им ущерб. Кроме того, они собираются решать вопрос, чтобы надпись на стене устранили.

Данная информация зарегистрирована, по ней будет организована проверка. Если кому-то знаком молодой человек, попавший на запись видеонаблюдения, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02.

Напомним, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом в спортивном комплексе «Малахит» неизвестные порезали и изрисовали тент спортзала, где ведется капремонт.

Вандалы разрисовали и порезали тент на территории спорткомплекса в Горноуральском
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