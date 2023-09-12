Вандал испортил выкрашенную стену дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как рассказали местные жители, в их дворе делают ремонт, а молодой человек сделал надпись на свежевыкрашенной белой стене, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Возмущенные жильцы ищут вандала и намерены обратиться в полицию, чтобы молодой человек возместил им ущерб. Кроме того, они собираются решать вопрос, чтобы надпись на стене устранили.
Данная информация зарегистрирована, по ней будет организована проверка. Если кому-то знаком молодой человек, попавший на запись видеонаблюдения, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02.
Напомним, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом в спортивном комплексе «Малахит» неизвестные порезали и изрисовали тент спортзала, где ведется капремонт.