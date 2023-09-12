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Бухгалтер из Нижнего Тагила ставит рекорды по зимним заготовкам

«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru

12 сентября 2023, 10:22
Фото: Из личного архива Андрея Виноградова

Бухгалтер из Нижнего Тагила ставит рекорды по зимним заготовкам

Садовод из Нижнего Тагила Андрей Виноградов попал в сюжет на телевидение после публикации TagilCity.ru.

В прошлом году садовод, который является бухгалтером по профессии, закатал 507 баночек с закусками.

Мне написали с ОТВ, хотят сюжет снять в новости! Скоро я буду звездой Свердловской области. Ваша заслуга! Вам спасибо! С телевидения УВЗ писали, тоже материал хотят снять, — сообщил TagilCity.ru Андрей Виноградов.

Ранее TagilCity.ru сообщало, что в этом году Андрей намерен побить рекорд прошлого года, и хочет закатать более 500 банок. Днем Андрей работает бухгалтером на заводе, а вечерами занимается таким необычным хобби.

Видео: Из личного архива Андрея Виноградова

Напомним, что последние 20 лет Андрей активно занимается огородом. Все для консервации он выращивает сам. Консервацией он занимается уже 12 лет.

Андрею 35 лет. Такое хобби у него появилось тогда, когда он получил по наследству участок с домом. Это огород его прадеда и деда.

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