«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В прошлом году садовод, который является бухгалтером по профессии, закатал 507 баночек с закусками.
Мне написали с ОТВ, хотят сюжет снять в новости! Скоро я буду звездой Свердловской области. Ваша заслуга! Вам спасибо! С телевидения УВЗ писали, тоже материал хотят снять, — сообщил TagilCity.ru Андрей Виноградов.
Ранее TagilCity.ru сообщало, что в этом году Андрей намерен побить рекорд прошлого года, и хочет закатать более 500 банок. Днем Андрей работает бухгалтером на заводе, а вечерами занимается таким необычным хобби.
Напомним, что последние 20 лет Андрей активно занимается огородом. Все для консервации он выращивает сам. Консервацией он занимается уже 12 лет.
Андрею 35 лет. Такое хобби у него появилось тогда, когда он получил по наследству участок с домом. Это огород его прадеда и деда.