Вирусолог раскрыл главные опасности вспышки кори в России

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Корь — это серьезное вирусное заболевание, которое не поддается специфическому лечению. Оно очень заразно: вероятность передачи инфекции через воздушно-капельный путь достигает 95%. Как объясняет Вострухов, корь характеризуется вспышками с быстрым распространением, поэтому эпидемия не исключена, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Особенно тяжело болезнь протекает у взрослых. При кори могут возникнуть различные осложнения, такие как пневмония, проблемы со слухом и зрением, а также воспаление оболочек и вещества головного мозга, что может привести к параличу.
Важно отметить, что вирус очень чувствителен к воздействию факторов окружающей среды, что ограничивает его распространение. Однако, на начальном этапе заболевание может проявляться как обычная простуда: повышение температуры, озноб, кашель и слабость.
Поэтому в регионах, где уже зафиксированы случаи кори, следует быть особенно внимательными ко всем недомоганиям.