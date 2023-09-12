«Защитников Земли» выбрали серди учеников 5 классов школ на ГГМ в Нижнем Тагиле

Напомним, Городская станция юных натуралистов приглашает жителей Нижнего Тагила принять участие в плоггинг-забеге — экологическом кроссе «Защитники Земли». Во время пробежки участники будут собирать мусор в Валегином бору. Для участия необходимо также подать заявку через официальный паблик компании «Рифей» в социальной сети «В контакте», там же можно уточнить другие подробности о мероприятии. Старт плоггинг-забега «Защитники Земли» состоится уже 20 сентября в 14.00.