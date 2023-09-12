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«Защитников Земли» выбрали серди учеников 5 классов школ на ГГМ в Нижнем Тагиле

«Защитников Земли» выбрали серди учеников 5 классов школ на ГГМ в Нижнем Тагиле

12 сентября 2023, 06:37
Фото: «Рифей»
Экологический квест «Защитники Земли» на тему сбережения ресурсов планеты прошел на территории школы №69 в Нижнем Тагиле. 7 команд пятиклассников представили на экосоревнованиях свои учебные заведения.

Традиционно в начале осени в Свердловской области проходит акция «Вместе ярче», поэтому команда создателей просветительского проекта добавила к конкурсам экологического квеста задания по теме «энергосбережение». Также к организации этого конкурса присоединилась компания «Облкоммунэнерго».

Фото: «Рифей»

В этот раз к организации мероприятия подключилась компания «Облкоммунэнерго». И поскольку традиционно в начале осени в Свердловской области проходит акция «Вместе ярче», команда просветительского проекта компании «Рифей» добавила к конкурсам экологического квеста задания по энергосбережению.

Мы постарались подобрать задания таким образом, чтобы у ребят была возможность и побегать, и подумать, и руками что-то поделать. Хочу сказать спасибо всем участникам — и школьникам и учителям. Все стремились победить и показали очень хорошие результаты, просто кто-то был в этот день чуточку дружнее и собраннее, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Первое место в экологическом квесте заняла команда пятиклассников из школы № 81, второе место отвоевали ученики школы №100.

Фото: «Рифей»

Отметим, за лето 2023 года на севере Свердловской области было проведено более 60 различных экологических мероприятий. Уникальны игровые программы и квесты, разработанные в рамках просветительского проекта «Защитники Земли», получили положительные отзывы педагогов дошкольных учреждений и загородных лагерей.

Участие в просветительских мероприятиях регионального оператора бесплатно. Для организации экологических игр в учебных учреждениях, находящихся на территории присутствия компании «Рифей», необходимо направить заявку на электронную почту: [email protected].

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Напомним, Городская станция юных натуралистов приглашает жителей Нижнего Тагила принять участие в плоггинг-забеге — экологическом кроссе «Защитники Земли». Во время пробежки участники будут собирать мусор в Валегином бору. Для участия необходимо также подать заявку через официальный паблик компании «Рифей» в социальной сети «В контакте», там же можно уточнить другие подробности о мероприятии. Старт плоггинг-забега «Защитники Земли» состоится уже 20 сентября в 14.00.

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#Нижний Тагил#Экология#Соревнования#Конкурс#Школьники#Школа#Квест#Облкоммунэнерго#Ученики#Энергоснабжение#Защитники#Рифей#Анастасия Имамахметова
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