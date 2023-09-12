Жена пилота севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» рассказала о звонке мужа

Напомним, 12 сентября самолет Airbus-A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту лайнера, у которого отказала одна из трех гидросистем, находился 161 пассажир. По данным «Интерфакса», самолет совершал полеты с 2004 года; с 2013 года его эксплуатировали в лизинге «Уральские авиалинии».