Жена пилота севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» рассказала о звонке мужа

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Сказал: не волнуйся, сейчас в новостях показывать будут. Что посадил самолет в поле — правда, не в кукурузном, а в пшеничном, — поделилась Анна Семенова.
В разговоре с E1.RU она рассказала, что ее супруг обрел мечту стать пилотом, посмотрев российский фильм «Экипаж» в восьмом классе.
Напомним, 12 сентября самолет Airbus-A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту лайнера, у которого отказала одна из трех гидросистем, находился 161 пассажир. По данным «Интерфакса», самолет совершал полеты с 2004 года; с 2013 года его эксплуатировали в лизинге «Уральские авиалинии».
Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов приняли непростое решение посадить самолет в поле — в итоге лишь двое человек получили ушибы. Следком возбудил уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Как стало известно ранее, экипаж судна отстранят от работы на время расследования.