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Жена пилота севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» рассказала о звонке мужа

Жена пилота севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» рассказала о звонке мужа

12 сентября 2023, 11:37
Фото: 1MI
Супруга второго пилота самолета «Уральских авиалиний», который чудом удалось посадить в поле после аварии, рассказала, как муж вышел с ней на связь.
Сказал: не волнуйся, сейчас в новостях показывать будут. Что посадил самолет в поле — правда, не в кукурузном, а в пшеничном, — поделилась Анна Семенова.

В разговоре с E1.RU она рассказала, что ее супруг обрел мечту стать пилотом, посмотрев российский фильм «Экипаж» в восьмом классе.

Напомним, 12 сентября самолет Airbus-A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту лайнера, у которого отказала одна из трех гидросистем, находился 161 пассажир. По данным «Интерфакса», самолет совершал полеты с 2004 года; с 2013 года его эксплуатировали в лизинге «Уральские авиалинии».

Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов приняли непростое решение посадить самолет в поле — в итоге лишь двое человек получили ушибы. Следком возбудил уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Как стало известно ранее, экипаж судна отстранят от работы на время расследования.

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#Происшествия#Свердловская область#Самолет#ЧП#Авиация#Авиаперевозки#Григорий Орлов
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