Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона более 1,6 млн рублей за авто с сюрпризом

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Машину Алексей покупал в салоне «Юрал Трэйд». Это автомобиль марки Infiniti c пробегом, 2006 года выпуска. Уже совершив покупку, Алексей решил проверить, была ли машина в ДТП, и выяснил, что аварий было несколько.
В результате этих аварий машина получила повреждения основных элементов с возможным изменением геометрии кузова. Узнав это, мужчина усомнился, верны ли остальные данные авто, которые представил салон: год выпуска, пробег, количество владельцев.
Далее он обратился в автосалон и потребовал вернуть деньги за машину, но там отказали. Тогда Алексей пошел в суд. Здесь он требовал не только деньги за авто, но и неустойку, средства на судебные расходы, а также моральную компенсацию.
В результате подозрения Алексея касательно повреждений машины не подтвердились, зато выяснилось, что у машины изношены покрышки и диски. Это показала экспертиза.
Поэтому суд расторг договор купли-продажи, обязал автосалон вернуть Алексею полную стоимость автомобиля и заплатить моральную компенсацию, неустойку и штраф.