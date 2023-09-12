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Published Сегодня, 12:48

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Житель Екатеринбурга отсудил 1,6 млн за купленную иномарку

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона более 1,6 млн рублей за авто с сюрпризом

12 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга отсудил 1,6 млн за купленную иномарку

В Екатеринбурге местный житель купил иномарку за 1 млн 279 тысяч рублей на заемные деньги, а позднее узнал, что она была в ДТП. Тогда он сумел отсудить у автосалона более 1,6 млн рублей.

Машину Алексей покупал в салоне «Юрал Трэйд». Это автомобиль марки Infiniti c пробегом, 2006 года выпуска. Уже совершив покупку, Алексей решил проверить, была ли машина в ДТП, и выяснил, что аварий было несколько.

В результате этих аварий машина получила повреждения основных элементов с возможным изменением геометрии кузова. Узнав это, мужчина усомнился, верны ли остальные данные авто, которые представил салон: год выпуска, пробег, количество владельцев.

Далее он обратился в автосалон и потребовал вернуть деньги за машину, но там отказали. Тогда Алексей пошел в суд. Здесь он требовал не только деньги за авто, но и неустойку, средства на судебные расходы, а также моральную компенсацию.

В результате подозрения Алексея касательно повреждений машины не подтвердились, зато выяснилось, что у машины изношены покрышки и диски. Это показала экспертиза.

Поэтому суд расторг договор купли-продажи, обязал автосалон вернуть Алексею полную стоимость автомобиля и заплатить моральную компенсацию, неустойку и штраф.

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#ДТП#Суд#Деньги#Автомобиль#Автосалон#Infiniti#Неустойка#Пробег#Екатеринбург#Моральная компенсация#Владельцы#Дарья Сорокина
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