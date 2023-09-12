Житель Екатеринбурга угрожал юноше пистолетом из-за цвета волос

Известно, что мужчина грозил убить юношу с цветными волосами и демонстрировал ему пистолет в кобуре. В результате мужчину отвезли в отделение полиции. После того, как он протрезвеет, с ним поговорят полицейские. А далее будет принято какое-то решение.