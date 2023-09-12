tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Житель Екатеринбурга угрожал юноше пистолетом из-за цвета волос

Житель Екатеринбурга угрожал юноше пистолетом из-за цвета волос

12 сентября 2023, 08:00
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга угрожал молодому человеку ножом. Ему не понравился цвет волос юноши.

Отмечается, что злоумышленник был пьян. Инцидент произошел в дневное время 11 сентября возле дома на улице Папанина, 15, пишет «СВЕТ Екатеринбург».

Известно, что мужчина грозил убить юношу с цветными волосами и демонстрировал ему пистолет в кобуре. В результате мужчину отвезли в отделение полиции. После того, как он протрезвеет, с ним поговорят полицейские. А далее будет принято какое-то решение.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском двое мужчин 30 ли 32 лет избили девушку за то, что у нее ярко-синие волосы. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.

Подозреваемые в избиении девушки из-за синих волос задержаны в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
#Происшествия#Каменск-Уральский#Свердловская область#Избиение#Нож#Пистолет#Девушка#Угроза#Пьянство#Отделение полиции#Екатеринбург#Цвет волос#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:52
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
Вчера, 08:31
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
Вчера, 12:01
Новые игровые комплексы для детей появились в парке в Черной под Нижним Тагилом
Вчера, 11:55
Авиарейс Сочи — Омск совершил экстренную посадку на грунт
Сегодня, 04:02
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
Вчера, 14:30