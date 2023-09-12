Житель Екатеринбурга угрожал юноше пистолетом из-за цвета волос

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Отмечается, что злоумышленник был пьян. Инцидент произошел в дневное время 11 сентября возле дома на улице Папанина, 15, пишет «СВЕТ Екатеринбург».
Известно, что мужчина грозил убить юношу с цветными волосами и демонстрировал ему пистолет в кобуре. В результате мужчину отвезли в отделение полиции. После того, как он протрезвеет, с ним поговорят полицейские. А далее будет принято какое-то решение.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском двое мужчин 30 ли 32 лет избили девушку за то, что у нее ярко-синие волосы. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.