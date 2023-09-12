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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Жители Екатеринбурга получают СМС с призывом вступить в армию

Жители Екатеринбурга получают СМС с призывом вступить в армию

12 сентября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга сообщают, что в мессенджерах им поступают сообщения с призывами вступать в армию. Потенциальным военным обещают большую зарплату и социальную поддержку.

В объявлении говорится, что при подписании контракта выплачиваются подъемные в 600 тысяч рублей, а зарплата составляет от 355 до 500 тысяч рублей. Также предоставляются меры соцподдержки, льготы, пособия и выплаты семьям, пишет Е1.

По данным источника издания, такие условия актуальны для тех, кто прописан в Московской области. В зависимости от региона условия и определенные выплаты отличаются.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что контракты с Минобороны можно заключить в Екатеринбурге только в официальных пунктах приема на службу — на Уралмаше и во Втузгородке. Там же предоставляется вся актуальная информация.

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#Происшествия#Мессенджер#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО
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