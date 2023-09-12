Жители Екатеринбурга получают СМС с призывом вступить в армию

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В объявлении говорится, что при подписании контракта выплачиваются подъемные в 600 тысяч рублей, а зарплата составляет от 355 до 500 тысяч рублей. Также предоставляются меры соцподдержки, льготы, пособия и выплаты семьям, пишет Е1.
По данным источника издания, такие условия актуальны для тех, кто прописан в Московской области. В зависимости от региона условия и определенные выплаты отличаются.
В пресс-службе ЦВО рассказали, что контракты с Минобороны можно заключить в Екатеринбурге только в официальных пунктах приема на службу — на Уралмаше и во Втузгородке. Там же предоставляется вся актуальная информация.