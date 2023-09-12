Жители свердловского поселка возмутились свалкой автобусов Ikarus

В коллективной жалобе сельчан в прокуратуру сказано, что из автобусов вытекает жидкость — вероятно, машинное масло. Такая ситуация вредит окружающей среде и может представлять опасность для здоровья жителей. Кроме того, скопление автобусов мешает проезду других автомобилей, говорится в обращении жителей Истока.