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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:59

Жители свердловского поселка возмутились свалкой автобусов Ikarus

Жители свердловского поселка возмутились свалкой автобусов Ikarus

12 сентября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Жители свердловского поселка Исток пожаловались на «свалку» неэксплуатируемых автобусов Ikarus, которую вблизи жилых домов организовали владельцы автомобилей.

В коллективной жалобе сельчан в прокуратуру сказано, что из автобусов вытекает жидкость — вероятно, машинное масло. Такая ситуация вредит окружающей среде и может представлять опасность для здоровья жителей. Кроме того, скопление автобусов мешает проезду других автомобилей, говорится в обращении жителей Истока.

Как пишет портал E1.RU, в областной ГАИ на жалобу ответили, что автобусы припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения. Каких-либо других нарушений в ведомстве не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дети выбрали местом для игр заброшенный автомобиль без колес.

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