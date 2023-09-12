Жители свердловского поселка возмутились свалкой автобусов Ikarus

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В коллективной жалобе сельчан в прокуратуру сказано, что из автобусов вытекает жидкость — вероятно, машинное масло. Такая ситуация вредит окружающей среде и может представлять опасность для здоровья жителей. Кроме того, скопление автобусов мешает проезду других автомобилей, говорится в обращении жителей Истока.
Как пишет портал E1.RU, в областной ГАИ на жалобу ответили, что автобусы припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения. Каких-либо других нарушений в ведомстве не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дети выбрали местом для игр заброшенный автомобиль без колес.