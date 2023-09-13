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250 тонн арбузов и дынь незаконно пытались провезти из Казахстана в Тюмень

250 тонн арбузов и дынь незаконно пытались провезти из Казахстана в Тюмень

13 сентября 2023, 12:29
Фото: Пресс-служба Тюменской таможни
В Россию из Казахстана граждане попытались незаконно ввезти порядка 250 тонн арбузов и дынь. Попытку пресекли таможенники.

Сделали это сотрудники Тюменской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, в период с мая по август 2023 года работники вернули в Казахстан 14 грузовых автомобилей с бахчевыми культурами.

Известно, что ввозившие арбузы и дыни, планировали отправить их на продажу. Эти бахчевые были выращены в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Однако документы на бахчевые были фальшивыми, поэтому впустить их в Россию таможенники не смогли.

Отмечается, что с начала 2023 года мобильные группы таможни проконтролировали более 65 тысяч машин с товарами.

Ранее гражданин КНГ пытался ввезти в Россию 1200 плюшевых Чебурашек для продажи. При этом прав у правообладателя — «Союзмультфильма» — он не спрашивал. Тогда владелец прав на Чебурашку потребовал привлечь мужчину к ответственности, игрушки изъяли.

1200 плюшевых Чебурашек пытался провезти в Россию гражданин КНР
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#Происшествия#Россия#Узбекистан#Таможня#Грузовые автомобили#Казахстан#Екатеринбург#Кыргызстан#Дарья Сорокина#Арбузы
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