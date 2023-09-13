250 тонн арбузов и дынь незаконно пытались провезти из Казахстана в Тюмень

Известно, что ввозившие арбузы и дыни, планировали отправить их на продажу. Эти бахчевые были выращены в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Однако документы на бахчевые были фальшивыми, поэтому впустить их в Россию таможенники не смогли.