250 тонн арбузов и дынь незаконно пытались провезти из Казахстана в Тюмень

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Сделали это сотрудники Тюменской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, в период с мая по август 2023 года работники вернули в Казахстан 14 грузовых автомобилей с бахчевыми культурами.
Известно, что ввозившие арбузы и дыни, планировали отправить их на продажу. Эти бахчевые были выращены в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Однако документы на бахчевые были фальшивыми, поэтому впустить их в Россию таможенники не смогли.
Отмечается, что с начала 2023 года мобильные группы таможни проконтролировали более 65 тысяч машин с товарами.
Ранее гражданин КНГ пытался ввезти в Россию 1200 плюшевых Чебурашек для продажи. При этом прав у правообладателя — «Союзмультфильма» — он не спрашивал. Тогда владелец прав на Чебурашку потребовал привлечь мужчину к ответственности, игрушки изъяли.