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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

6 миллионов выделено на поддержку садоводов Екатеринбурга

6 миллионов выделено на поддержку садоводов Екатеринбурга

13 сентября 2023, 13:26
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге на поддержку садоводов выделено шесть миллионов рублей. Средства предназначены для некоммерческих садоводческих товариществ.

Это субсидии на развитие инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил председатель комитета по товарному рынку Максим Чаплыгин.

Он добавил, что четыре миллиона рублей предусмотрены на субсидии для строительства и ремонта линий электропередач, 1,2 миллиона — на проведение противопожарных мероприятий, и еще 750 тысяч — на строительство и ремонт дорог.

Ремонт дорог и сетей электроснабжения субсидируется до 50%, проведение противопожарных мероприятий — до 70%. Для получения средств нужно подать заявку в мэрию. Сделать это необходимо в течение 30 дней.

А для консультации по этому вопросу можно прийти по адресу: улица 8 Марта, 8б, кабинет 285.

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#Строительство#Ремонт#Дороги#Субсидии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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