6 миллионов выделено на поддержку садоводов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Это субсидии на развитие инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил председатель комитета по товарному рынку Максим Чаплыгин.
Он добавил, что четыре миллиона рублей предусмотрены на субсидии для строительства и ремонта линий электропередач, 1,2 миллиона — на проведение противопожарных мероприятий, и еще 750 тысяч — на строительство и ремонт дорог.
Ремонт дорог и сетей электроснабжения субсидируется до 50%, проведение противопожарных мероприятий — до 70%. Для получения средств нужно подать заявку в мэрию. Сделать это необходимо в течение 30 дней.
А для консультации по этому вопросу можно прийти по адресу: улица 8 Марта, 8б, кабинет 285.