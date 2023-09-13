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Более 2,6 млн рублей отдала мошенникам доцент из Екатеринбурга

Более 2,6 млн рублей отдала мошенникам доцент из Екатеринбурга

13 сентября 2023, 08:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге доцент кафедры УрФУ отдала мошенникам свыше 2,6 млн рублей. По телефону ей сказали, что на нее якобы оформляют кредит из-за границы.

Известно, что доцента вводили в заблуждение около недели. В результате она взяла, как она думала, «зеркальный» кредит, а средства с него перевела на «безопасные счета».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Для того, чтобы отдать такую сумму аферистам, женщина проделала множество действий — взяла кредит, обналичила зарплатную банковскую карту и т. д.

Звонившие представлялись женщине в том числе сотрудниками Центрального банка. Доцент поняла, что ее обманули, когда вечером рассказала о случившемся дочери. Та объяснила матери, что ее обманули, и тогда они обратились в полицию, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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#Происшествия#Полиция#Мошенничество#Кредиты#Кредит#Мошенники#УрФУ#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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