Более 2,6 млн рублей отдала мошенникам доцент из Екатеринбурга

Звонившие представлялись женщине в том числе сотрудниками Центрального банка. Доцент поняла, что ее обманули, когда вечером рассказала о случившемся дочери. Та объяснила матери, что ее обманули, и тогда они обратились в полицию, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.