Более 2,6 млн рублей отдала мошенникам доцент из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Известно, что доцента вводили в заблуждение около недели. В результате она взяла, как она думала, «зеркальный» кредит, а средства с него перевела на «безопасные счета».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Для того, чтобы отдать такую сумму аферистам, женщина проделала множество действий — взяла кредит, обналичила зарплатную банковскую карту и т. д.
Звонившие представлялись женщине в том числе сотрудниками Центрального банка. Доцент поняла, что ее обманули, когда вечером рассказала о случившемся дочери. Та объяснила матери, что ее обманули, и тогда они обратились в полицию, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.