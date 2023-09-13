Четыре автобусных маршрута запустят до новых общежитий УрФУ в Новокольцовском

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до микрорайона «Новокольцовский» в Октябрьском районе будут ходить четыре маршрута — 56-й, 44-й, 01-й и 65-й. Утверждается, что заезд в микрорайн будет занимать не более получаса.