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Четыре автобусных маршрута запустят до новых общежитий УрФУ в Новокольцовском

Четыре автобусных маршрута запустят до новых общежитий УрФУ в Новокольцовском

13 сентября 2023, 14:44
Фото: пресс-служба УрФУ
С 16 сентября в Екатеринбурге запустят несколько автобусных маршрутов к общежитиям УрФУ на окраине города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до микрорайона «Новокольцовский» в Октябрьском районе будут ходить четыре маршрута — 56-й, 44-й, 01-й и 65-й. Утверждается, что заезд в микрорайн будет занимать не более получаса.

Напомним, заселять в новые общежития студентов УрФУ начнут с 14 сентября — в общей сложности планируется расселить 2500 человек. Некоторые студенты самостоятельно выбрали переселиться из старых корпусов, несмотря на относительно долгий путь до учебы. Другие, напротив, выступили против переезда, указав на отдаленность нового микрорайона от центра и неразвитость инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в августе студентам УрФУ резко сократили стипендии.

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#Жилье#Студенты#Общежитие#УрФУ#Екатеринбург#Григорий Орлов
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