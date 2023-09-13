Четыре автобусных маршрута запустят до новых общежитий УрФУ в Новокольцовском

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как сообщили в пресс-службе мэрии, до микрорайона «Новокольцовский» в Октябрьском районе будут ходить четыре маршрута — 56-й, 44-й, 01-й и 65-й. Утверждается, что заезд в микрорайн будет занимать не более получаса.
Напомним, заселять в новые общежития студентов УрФУ начнут с 14 сентября — в общей сложности планируется расселить 2500 человек. Некоторые студенты самостоятельно выбрали переселиться из старых корпусов, несмотря на относительно долгий путь до учебы. Другие, напротив, выступили против переезда, указав на отдаленность нового микрорайона от центра и неразвитость инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в августе студентам УрФУ резко сократили стипендии.