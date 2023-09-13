Девушка пострадала в ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Авария произошла на 120-м километре трассы возле поворота на обход Нижнего Тагила. 60-летний водитель Renault Duster съехал со своего участка дороги и допустил столкновение с Kia Rio, за рулем которого находилась 33-летняя девушка.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что после столкновения пострадавшую доставили в больницу с травмами головы и переломом ноги. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ДПС.
Ранее сообщалось, что 51-летняя тагильчанка попала под колеса автомобиля Nissana при неудачной попытке перейти дорогу по зебре. До этого на трассе Екатеринбург — Тюмень 37-летний водитель легковой иномарки погиб после столкновения с фурой.