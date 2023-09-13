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Девушка пострадала в ДТП на Серовском тракте

Девушка пострадала в ДТП на Серовском тракте

13 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI
Утром 12 сентября на Серовском тракте столкнулись две легковые иномарки, в результате чего пострадала 33-летняя девушка.

Авария произошла на 120-м километре трассы возле поворота на обход Нижнего Тагила. 60-летний водитель Renault Duster съехал со своего участка дороги и допустил столкновение с Kia Rio, за рулем которого находилась 33-летняя девушка.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что после столкновения пострадавшую доставили в больницу с травмами головы и переломом ноги. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ДПС.

Ранее сообщалось, что 51-летняя тагильчанка попала под колеса автомобиля Nissana при неудачной попытке перейти дорогу по зебре. До этого на трассе Екатеринбург — Тюмень 37-летний водитель легковой иномарки погиб после столкновения с фурой.

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