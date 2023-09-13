Девушка пострадала в ДТП на Серовском тракте

Ранее сообщалось, что 51-летняя тагильчанка попала под колеса автомобиля Nissana при неудачной попытке перейти дорогу по зебре. До этого на трассе Екатеринбург — Тюмень 37-летний водитель легковой иномарки погиб после столкновения с фурой.