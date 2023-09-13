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Глава Сбербанка Греф посоветовал не хранить твёрдую валюту

Глава Сбербанка Греф посоветовал не хранить твёрдую валюту

13 сентября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Герман Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк», поделился рекомендациями о способах хранения и инвестирования денежных средств в интервью Наиле Аскер-заде.

Издание ФедералПресс сообщает, что Греф советует отказаться от твердой валюты и обратить внимание на рынок акций и рублевые облигации. В своих комментариях глава Сбера подчеркивает, что не существует универсальных правил, но в настоящее время он бы не рекомендовал хранить сбережения в твердой валюте, поскольку это не приносит никакой прибыли.

Греф выразил уверенность в том, что на российском рынке есть все необходимые инструменты для минимизации рисков, включая валютные. Он считает, что лучше обратить внимание на наличие рублевых облигаций и заявил, что сейчас уникальный момент для выхода из доллара и евро. Тем не менее Греф добавил, что лучше всего вкладывать деньги в акции.

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