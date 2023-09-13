Глава Сбербанка Греф посоветовал не хранить твёрдую валюту

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Издание ФедералПресс сообщает, что Греф советует отказаться от твердой валюты и обратить внимание на рынок акций и рублевые облигации. В своих комментариях глава Сбера подчеркивает, что не существует универсальных правил, но в настоящее время он бы не рекомендовал хранить сбережения в твердой валюте, поскольку это не приносит никакой прибыли.
Греф выразил уверенность в том, что на российском рынке есть все необходимые инструменты для минимизации рисков, включая валютные. Он считает, что лучше обратить внимание на наличие рублевых облигаций и заявил, что сейчас уникальный момент для выхода из доллара и евро. Тем не менее Греф добавил, что лучше всего вкладывать деньги в акции.