Губернатор МО рассказал о строительстве детской областной больницы

Губернатор подчеркнул, что целью является создание центра с передовыми медицинскими технологиями. Больница будет оснащена более чем 6 тыс. единиц оборудования, включая системы диагностики, стоматологическое и эндоскопическое оборудование, тренажеры для реабилитации и другие новейшие разработки. Мощность больницы составит 420 коек, в ней будут функционировать консультационно-диагностический центр, стационарные отделения и операционные.