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Updated Сегодня, 18:00

Губернатор МО рассказал о строительстве детской областной больницы

Губернатор МО рассказал о строительстве детской областной больницы

13 сентября 2023, 17:59
Фото: Заур Карамызов / Пресс-служба г.о. Красногорск
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, строительство детской областной больницы в Красногорске будет завершено через полгода.

На данный момент готовность объекта составляет 75%. Строители проводят отделочные работы, монтируют электрооборудование, выполняют фасадные и кровельные работы, а также осуществляют монтаж инженерных сетей. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории, пишет mosregtoday.ru.

Губернатор подчеркнул, что целью является создание центра с передовыми медицинскими технологиями. Больница будет оснащена более чем 6 тыс. единиц оборудования, включая системы диагностики, стоматологическое и эндоскопическое оборудование, тренажеры для реабилитации и другие новейшие разработки. Мощность больницы составит 420 коек, в ней будут функционировать консультационно-диагностический центр, стационарные отделения и операционные.

В больнице также расположат симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем оборудовании. Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье и планирует использовать технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний.

Кроме того, разработан уникальный командный центр, который будет координировать работу всего детского медицинского сектора Подмосковья. Это позволит более оперативно оказывать помощь детям.

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