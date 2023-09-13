Из-за строителей в Невьянске местные жители не могут попасть в свои сады и в гаражи

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Из-за возникших неудобств горожане вынуждены парковать автомобили на тротуарах и проходить к своим участкам через ров, пишет «ОТВ-Екатеринбург».
На этих участках города по плану делаются ливневые канализации и тротуары. Однако до сих пор работы не выполнены. Дороги грязные, открыты люки. Как оказалось, несоблюдение сроков произошло из-за задержки поставок необходимых материалов для благоустройства.
По словам завотделом капстроительства мэрии Невьянска Александра Растропина, по графику ремонт должен завершиться не позднее 25 сентября 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле со 2 августа по 30 декабря 2023 года на улице Октябрьской революции закрыта дорога в связи с проведением ремонта.