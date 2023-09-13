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В Невьянске строители перекрыли жителям доступ к гаражам и садовым участкам

Из-за строителей в Невьянске местные жители не могут попасть в свои сады и в гаражи

13 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI

В Невьянске строители перекрыли жителям доступ к гаражам и садовым участкам

В Невьянске строители из-за ремонтных работ на улицах перекрыли местным жителям доступ к садовым участкам и к гаражам. Ремонт идет на улицах Урицкого и Демьяна Бедного.

Из-за возникших неудобств горожане вынуждены парковать автомобили на тротуарах и проходить к своим участкам через ров, пишет «ОТВ-Екатеринбург».

На этих участках города по плану делаются ливневые канализации и тротуары. Однако до сих пор работы не выполнены. Дороги грязные, открыты люки. Как оказалось, несоблюдение сроков произошло из-за задержки поставок необходимых материалов для благоустройства.

По словам завотделом капстроительства мэрии Невьянска Александра Растропина, по графику ремонт должен завершиться не позднее 25 сентября 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле со 2 августа по 30 декабря 2023 года на улице Октябрьской революции закрыта дорога в связи с проведением ремонта.

Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
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