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Известный в байкер из Екатеринбурга потерял голову в ДТП

Известный в байкер из Екатеринбурга потерял голову в ДТП

13 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
В результате ДТП без головы остался известный байкер из Екатеринбурга. Авария произошла в ночь с 9 на 10 сентября.

Мотоциклисту Алексею Важенину было 34 года. Он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, сообщили в свердловском ГИБДД.

Также там добавили, что он ехал на сильно превышающей скорости, поэтому, когда произошло столкновение с ограждением, у него оторвалась голова. Скончался байкер до приезда скорой.

Известно, что Алексей управлял мотоциклами на протяжении 16 лет. Во время аварии он был в защитном шлеме.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Ограждение#Скорость#Голова#Байкер#Мотоцикл#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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