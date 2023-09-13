Известный в байкер из Екатеринбурга потерял голову в ДТП

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Мотоциклисту Алексею Важенину было 34 года. Он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, сообщили в свердловском ГИБДД.
Также там добавили, что он ехал на сильно превышающей скорости, поэтому, когда произошло столкновение с ограждением, у него оторвалась голова. Скончался байкер до приезда скорой.
Известно, что Алексей управлял мотоциклами на протяжении 16 лет. Во время аварии он был в защитном шлеме.